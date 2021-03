The Flash, qual è la stagione migliore in assoluto dello show CW

The Flash è diventato un punto fermo della televisione negli ultimi dieci anni, eclissando rapidamente il programma iniziale, Arrow, per diventare oggi la serie di supereroi più popolare in televisione.

Per la prima volta gli spettatori hanno potuto osservare lo Scarlet Speedster della DC Comics dando ai fan di lunga data di Barry Allen la possibilità di vederlo brillare sul piccolo schermo per la prima volta da decenni, dando anche ai fan di Arrow la possibilità di sperimentare un altro nuovo livello della sempre crescente Arrowverse.

In sette stagioni, Barry e il Team Flash hanno praticamente mostrato tutto e quindi vediamo insieme quale è la migliore stagione della serie. Stando al parere dei fan, la stagione perfetta di The Flash è proprio la prima.

"Perfezione" è una parola usata così tanto al giorno d'oggi che è diventata quasi un cliché. La verità è che, sebbene praticamente tutto sia capace di grandezza, la perfezione è uno standard difficile da raggiungere. Eppure non si può fare a meno di pensare che l'Arrowverse non sia mai arrivato così vicino alla perfezione come la stagione di debutto di The Flash.

Drasticamente diverso da ciò che ha funzionato per Arrow, The Flash ha adottato un tono più ottimista e spensierato, ponendo l'accento sulla famiglia e rendendo ogni avventura divertente come l'età d'oro della televisione dei supereroi degli anni '60 e '70. Ma quelle avventure colorate erano solo uno sfondo per la narrativa avvincente al suo centro, poiché la saga di The Man In The Yellow Suit era senza dubbio il miglior pezzo di narrazione epica che l'Arrowverse - e in effetti, The CW - abbia mai prodotto. Guidato da una svolta da star di Grant Gustin, l'offerta di debutto di The Flash è stata un fumetto che prende vita in tutti i modi giusti. E per quanto riguarda le presentazioni, questo è stato a dir poco fenomenale: dare il via a The Flash raggiungendo vette così alte che nessuna delle sue stagioni successive - o le stagioni dell'Arrowverse in generale - si è mai avvicinata alla grandezza del primo episodio in assoluto.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai migliori e peggiori cattivi nella storia della serie TV The Flash, ecco a voi quando potrebbe finire la serie.