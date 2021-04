The Flash, qual è la versione più bella del costume di Barry Allen?

Per oltre 60 anni The Flash si è fatto strada tra i fumetti DC e nei nostri cuori con i suoi incredibili poteri, le sue battute comiche e il suo abito indistinguibile che lo fa risaltare in mezzo a tutti gli altri supereroi.

Con la sua apprezzata messa in onda nello show della CW e il suo film già annunciato in uscita, abbiamo visto numerosi costumi indossati da Barry Allen e vediamo insieme quale tra questi potrebbe essere considerato il migliore.

La sesta stagione della serie The Flash con Grant Gustin ha sicuramente mostrato il miglior costume del supereroe finora mostrato, ma solo dopo sei anni di tentativi tra vari costumi diversi che sono serviti per perfezionare l'abito rendendolo il più vicino possibile ai fumetti senza comprometterne la qualità. I produttori e i costumisti hanno deciso di smettere di usare troppa pelle e hanno pensato di cambiare con un materiale che consente all'attore di muoversi liberamente e compiere più movimenti mentre indossa la tuta. Hanno anche aggiunto il sottogola dietro esplicita richiesta dei fan e hanno cambiato i fulmini sul lato della sua testa per adattarli ai fumetti. Mancano i celebri stivali gialli, ma ci accontentiamo.

Gli altri costumi di certo non sono pessimi, anzi uno dei migliori è proprio quello sempre di Grant Gustin delle stagioni tre e quattro, ma il costume della stagione 6 di The Flash è uno dei più fedeli ai fumetti e proprio per questo motivo è impossibile non piazzarlo in cima alla lista dei più belli.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai migliori e peggiori cattivi nella storia della serie TV The Flash, ecco a voi quando potrebbe finire la serie.