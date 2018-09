The Flash: qualche anticipazione sui prossimi episodi

Todd Helbing, uno dei produttori esecutivi della serie tv The Flash, nel corso di una recente intervista ha rivelato alcune anticipazioni riguardanti l'attesissima quinta stagione dello show.

Secondo Helbing il nuovo villain dello show, Cicada (Chris Klein), sarà una sorta di colletto blu metaumano piuttosto che un semplice super criminale.

"E' in grado di annullare i superpoteri degli altri metaumani, ma all'inizio non sappiamo come fa a fare quello che fa. Ha un vantaggio che nessun altro villain ha mai avuto, ovvero togliere i poteri ai suoi avversari" ha aggiunto la star dello show, Grant Gustin. "Non sappiamo chi sia. E' un misterioso."

Cicada sarà il secondo villain della serie senza super velocità, e "il retroscena che abbiamo creato per spiegare perché sta facendo quello che sta facendo si distingue da qualsiasi cosa abbiamo raccontato prima" ha dichiarato Helbing. "È una sorta di colletto blu metaumano."

Oltre a occuparsi di questo nuovissimo formidabile nemico, Barry e Iris (Candice Patton) esploreranno anche i loro ruoli da genitori quando incontreranno Nora (Jessica Parker Kennedy), la loro figlia che viaggia nel tempo dal futuro. "Dovranno imparare come essere genitori, solo con una figlia già adulta venuta dal futuro" ha aggiunto Helbing.

"La dinamica tra Barry e Nora è stata molto divertente" ha proseguito Gustin. "I due avranno una connessione fin da subito. Ovviamente, la sua presenza nel presente implica qualche sorta di coinvolgimento con Cicada."

La quinta stagione Flash andrà in onda dal 9 ottobre.