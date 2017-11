The Flash: qualcuno sarà poi riuscito a sposarsi durante l'evento "Crisis on Earth-X"?

Il crossover fra le quattro serie dell’sarà anche iniziato con un matrimonio, ma la repentina comparsa di un plotone di nazisti provenienti da un’altra Terra ha fatto sì che la cerimonia non andasse esattamente come pianificato... Qualcuno sarà poi riuscito a sposarsi oppure no?

Attenzione possibile Spoiler

Sebbene l’incursione dei criminali provenienti da Terra-X abbia difatti interrotto la cerimoniale nuziale di Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton), i protagonisti di The Flash hanno potuto pronunciare il fatidico “sì” in presenza di un celebrante alquanto insolito: John Diggle (David Ramsey)!



Trascinato a Central City dal velocista scarlatto, l’ex-Green Arrow ha celebrato le nozze della coppia in presenza di Oliver Queen (Stephen Amell) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickards). Ma proprio l’informatica, tuttavia, ha di nuovo interrotto la cerimonia sul più bello per chiedere all’amico di unire nel sacro vincolo del matrimonio anche lei e l’arciere incappucciato!



Felicity, che proprio durante Crisis on Earth-X aveva espressamente rivelato di non aver bisogno che un pezzo di carta testimoniasse il suo amore per il compagno, ha dunque avuto un ripensamento nel bel mezzo delle improvvisate nozze West-Allen. E dal momento che Diggle ha cercato di tenere la coppia assieme per lungo tempo, subito ha colto l’occasione per celebrare non uno, ma due matrimoni.

Ma questa decisione improvvisa come influenzerà le vite dei due personaggi e lo show di Arrow? Per scoprirlo, dovremo aspettare il finale di mid-season che verrà trasmesso giovedì 7 dicembre, quando The CW trasmetterà il nono episodio della stagione corrente.