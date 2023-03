The Flash: ecco quando andrà in onda il gran finale della serie con Grant Gustin

Dopo la fine ufficiale delle riprese, è stato svelato quando andrà in onda il finale della nona e ultima stagione di The Flash su The CW, dopo nove anni di avventure insieme al supereroe interpretato da Grant Gustin. Lo show ha ripreso la sua messa in onda da poche settimane, ma si sta preparando a dire addio a tutti i fan che l'hanno seguita.

Secondo quanto riportato da TVLine, l'episodio finale di The Flash - e più in generale dell'Arrowverse di The CW - andrà in onda mercoledì 24 maggio. La serie ha da poco concluso le riprese del finale a Vancouver. La star della serie Candice Patton ha rivelato venerdì, in una serie di storie su Instagram, di aver girato le sue ultime scene per la serie, condividendo le immagini del suo biglietto da visita e delle fedi nuziali di Iris West-Allen. La scorsa estate era stato annunciato che The Flash si sarebbe concluso con una nona stagione di 13 episodi.

"Nove stagioni! Nove anni in cui abbiamo salvato Central City, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante e pieno di cuore, umorismo e spettacolo", ha dichiarato Eric Wallace, showrunner di The Flash, nel comunicato ufficiale. "E ora Barry Allen ha raggiunto i posti di partenza per la sua ultima corsa. Tante persone straordinarie hanno dato il loro contributo, il loro tempo e il loro amore per dare vita a questo meraviglioso show ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l'incredibile eredità dello show con il nostro emozionante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli scrittori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere The Flash un'esperienza così indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo".

Diverse star dell'Arrowverse torneranno per questa "The Final Run". Recentemente è stato annunciato che Stephen Amell tornerà nei panni di Oliver Queen/Freccia Verde nel nono episodio della nuova stagione di The Flash, che sarà diretto dalla star della serie Danielle Panabaker. Nel frattempo, sono già iniziate le speculazioni sulla reale identità di Red Death, villain di questa stagione conclusiva.