The Flash, quando finirà la serie con Grant Gustin? Ecco cosa sappiamo sul suo futuro

Con la fine di Arrow, la serie The Flash è attualmente lo show più longevo dell'Arrowverse di The CW, e continuerà a esserlo ancora per un po'. Sappiamo, infatti, che Supergirl finirà con la stagione 6, mentre il prodotto incentrato su Barry Allen sta vivendo un ottimo momento di popolarità tramite la sua settima stagione, attualmente in onda.

Abbiamo visto come nella seconda puntata di The Flash 7 sia tornato un personaggio della prima stagione, ma oggi vogliamo parlare della produzione della serie con Grant Gustin come protagonista, per chiederci per quanto andrà avanti The Flash.

The Flash 7 sarà la sua ultima stagione?

Sappiamo che Grant Gustin ha un contratto garantito fino al settimo ciclo di episodi dello show. Questo potrebbe portare a pensare che l'arco narrativo tutt'ora in corso potrebbe essere l'ultimo; tuttavia, sappiamo anche che, prima della pandemia globale di COVID-19, Gustin stava negoziando un prolungamento con la produzione.

Nonostante la pandemia abbia attualmente bloccato gli accordi, sembra che l'attore non abbia comunque intenzione di lasciare il suo ruolo dell'eroe DC tanto in fretta. Inoltre, anche se Gustin alla fine decidesse di ritornare sui propri passi, The Flash è uno dei pochi prodotti dell'Arrowverse ad aver creato una storia che le permetterebbe di continuare anche senza il personaggio di Allen, avendo in Wally West un degno successore. Tuttavia, c'è da evidenziare come al momento Keiynan Lonsdale, l'interprete di West in The Flash, abbia parzialmente lasciato il suo ruolo, tornando solo come guest nella stagione 6.

In ogni caso, se le negoziazioni procedessero bene, immaginiamo che Gustin potrebbe ottenere almeno un biennale, prolungando la serie fino alla stagione 9, e forse oltre. Del resto, finché la serie ha un così importante seguito e le idee non mancano, ci sembrerebbe quantomeno singolare l'idea di abbandonare un prodotto di così successo, almeno nel breve periodo. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai migliori e peggiori cattivi nella storia della serie TV The Flash, la palla passa a voi: per quanto tempo credete andrà avanti lo show televisivo di The Flash? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!