The Flash: ecco quando riprenderanno gli episodi della sesta stagione

Nella giornata di lunedì scorso, era stato comunicato da The CW che le puntate finora inedite della sesta stagione di The Flash sarebbero state rimandate anche a causa dell'emergenza sanitaria che si sta abbattendo anche sul settore dell'intrattenimento cinematografico e televisivo.

Secondo quanto si legge sul sito ComicBook.com, le puntate che sarebbero dovute essere trasmesse a partire dal 31 marzo prossimo, slitteranno di una settimana e riprenderanno dal 7 aprile 2020. La puntata in questione è So Long, and Goodnight e ad oggi non è stata ancora fornita alcuna spiegazione di questo improvviso rinvio, ma crediamo che le circostanze attuali abbiano agevolato questo posticipo. Quello che sappiamo è che la nuova puntata di Legends of Tomorrow, ad esempio, non dovrebbe comunque andare in onda il 24 marzo prossimo e non è chiaro come il posticipo di The Flash avrà ripercussioni sugli altri show dell'Arrowverse. Dato il programma di The CW, non sappiamo nemmeno se questo avrà ripercussioni sul debutto di Stargirl, previsto per il 12 maggio prossimo e anticipato da un nuovo e divertente trailer.

Nell'attesa, ecco la sinossi ufficiale dell'episodio con cui il velocista scarlatto farà ritorno nel palinsesto televisivo di The CW: "Dopo che Black Hole ingaggia Rag Doll per uccidere Joe, Singh gli consiglia di rivolgersi alla Protezione Testimoni, ma Joe si rifiuta di interrompere l'indagine su Carver. Ralph, impegnato nell'indagine insieme a Cisco, incontra Sue. Iris invece non si fida più di Eva". La regia della puntata è stata affidata a Alexandra La Roche, mentre la sceneggiatura è opera di Kristen Kim e Thomas Pound.

Ecco i titoli degli episodi rimandati, iniziamo con The Flash: "So Long and Goodnight". Le due puntate di Legends of Tomorrow si sarebbero intitolate invece "Zari, Not Zari", mentre la seconda "The Great British Fake Off".