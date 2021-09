The Flash: il report del Coroner parla della causa della morte di Logan Williams

Si ritorna a parlare di un tragico decesso di uno dei membri del cast di The Flash, avvenuto lo scorso anno. Si tratta di Logan Williams, che ha interpretato Barry Allen da bambino nella serie in diversi episodi. Secondo quanto riportato dal Coroner, Williams sarebbe deceduto per "intossicazione involontaria da farmaci illeciti (fentanyl)."

Si tratta di un oppiaceo derivato dalla morfina, che anche se assunto in piccole quantità può risultare fatale. Il ragazzo ha sofferto in passato di problemi di salute mentale e ha in passato già assunto sostanze di questo genere.

Ovviamente la notizia della morte del 16enne Williams, avvenuta ormai un anno fa, ha colpito molto il cast di The Flash, in particolare Grant Gustin, che gli ha dedicato un post su Instagram. "Ho appena sentito la devastante notizia della morte improvvisa di Logan Williams ", ha scritto Gustin. "Sono rimasto così colpito non solo dal talento di Logan, ma anche dalla sua professionalità sul set. I miei pensieri e le mie preghiere saranno con lui e la sua famiglia durante quello che sono sicuro essere un momento inimmaginabilmente difficile per loro. Per favore, lasciate un pensiero o fate una preghiera per Logan e la sua famiglia in quello che è stato un periodo strano e difficile per tutti noi. Mando amore a tutti."

Anche la madre ha detto alcune parole al New York Post, affermando quanto orribile sia stato il momento in cui ha scoperto l'accaduto. "Sento come se fosse irrequieto e avesse bisogno che gli dicessi che va bene lasciarsi andare e che il dolore è passato e non deve più stare male. Ogni notte metto una candela vicino alla finestra. Voglio solo che Logan sappia che è sempre il benvenuto a tornare a casa. Sembra così sciocco, ma quando era vivo lasciavo sempre la luce accesa per [se] quando tornava a casa. Lascio la luce accesa così lui sa che sono qui per lui".

Lo scorso anno i fan lo hanno omaggiato sui social.