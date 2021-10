The Flash, da Rick Cosnett arriva la conferma: 'Tornerò nella stagione 8'

Nei giorni scorsi Rick Cosnett aveva anticipato un annuncio speciale, ed è stato di parola. La notizia era nell'aria già grazie al suo post precedente, ma ora l'attore l'ha confermato: tornerà nella stagione 8 di The Flash nel ruolo di Eddie Thawne. La stagione, come sappiamo, inizierà con Armageddon, un evento crossover in cinque episodi.

In calce alla notizia possiamo vedere il post Instagram con cui Rick Cosnett dà il suo annuncio. Le due immagini mostrano un primo piano dell'attore sorridente e una locandina della serie DC, mentre la didascalia recita: "Se non l'avete indovinato... sono nella nuova stagione di The Flash".

Eddie Thawne era tra i personaggi della prima stagione di The Flash, e aveva la sua importanza in quanto oggetto dell'interesse amoroso di Iris West (Candice Patton) e antenato del futuro nato Eobard Thawne (Matt Letcher). Dopo la sua morte nel finale della prima stagione, Eddie è tornato in The Flash altre due volte, nell'episodio Flash Back della seconda stagione e come avatar della Speed ​​Force in Into the Speed ​​Force nella terza stagione.

Intanto, anche John Weslet Shipp è pronto a tornare in The Flash 8.

I capelli più lunghi sfoggiati da Rick Cosnett nella foto che anticipava l'annuncio avevano alimentato le voci secondo le quali l'attore avrebbe interpretato Malcolm Thawne / Cobalt Blue, il gemello perduto di Barry Allen secondo i fumetti. Nel nuovo post, il suo taglio di capelli sembra però smentire questo rumor.