The Flash, rivedremo in futuro Ezra Miller con Grant Gustin? Risponde lo showrunner

Tra i momenti più significativi del crossover Crisi sulle Terre Infinite c'è senza dubbio il cameo di Ezra Miller, grazie al quale abbiamo visto per la prima volta insieme il Flash del DCEU insieme a Grant Gustin, protagonista della serie CW. Quello che si chiedono i fan adesso è se la cosa potrà avere un seguito in futuro, in un modo o nell'altro.

Eric Wallace, showrunner della serie, sicuramente ci spera. Che sia in un film o nello show curato da lui, Wallace ha manifestato il desiderio che le due versioni di Barry Allen si incontrino di nuovo.

"Mi piacerebbe vedere Grant apparire da qualche parte nella loro versione del film [prevista per il 2022]" ha detto in un'intervista in esclusiva a Discussing Film. "Non so se lo faranno, ma so che Grant ne sarebbe entusiasta. Penso che si divertirebbe."

Per quanto riguarda la serie The Flash, invece, "Ho detto anche a Ezra che lo riaccoglieremmo a braccia aperte" ha continuato lo showrunner. "Mi piacerebbe averlo più a lungo, per un intero episodio di The Flash, se in qualche modo riusciamo a realizzarlo. Ma la sua agenda è fitta, è un uomo molto impegnato. [...] Quindi non so quanto sia possibile, ma so che non è impossibile, perché lo abbiamo dimostrato in Crisi sulle Terre Infinite quando abbiamo visto i due Flash insieme."

In conclusione, Eric Wallace, che ha recentemente annunciato una sorpresa per uno dei protagonisti di The Flash, spera che un giorno, "più prima che poi, rivedremo insieme i due Flash di Ezra Miller e Grant Gustin", e ha promesso di fare la sua parte per quanto possibile affinché questo accada.

Per altri aggiornamenti su The Flash, rimandiamo alla notizia di un atteso ritorno nella stagione 7.