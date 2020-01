Da The Flash a Riverdale: tutte le 13 serie The CW rinnovate per 2020 e 2021

Com'è noto "The show must go on" e mai espressione è fu più azzeccata per le serie TV, periodicamente vittime di inaspettate cancellazioni che riducono il cuore dei fan in frantumi (Sense 8, batti un colpo se ci senti), ma stavolta per i fan dei supereroi arrivano ottime notizie: ecco tutti gli show targati The CW riconfermati per 2020 e 2021.

Infatti se tra pochi episodi diremo addio a Supernatural ed Arrow, per altri 13 show dell'emittente americano i giochi sembrano tutt'altro che conclusi.

Tra i protagonisti più amati ed "anziani" a ritornare ci saranno The Flash (stagione 7), Supergirl (stagione 6), DC's Legends od Tomorrow (stagione 6) e Riverdale (stagione 5).

Seguono poi Dinasty (stagione 4), Black Lightning (stagione 4), Legacies (stagione 3) e Rosewell, Mexico (stagione 3), mentre tra le più recenti new entry Charmed (stagione 3), All American (stagione 3), In The Dark (stagione 3), Nancy Drew (stagione 2) e Batwoman (stagione 2).

A riempire gli slot lasciati vuoti dai fratelli Winchester e da Oliver Queen arriveranno due nuove serie che esordiranno proprio quest'anno: Katy Keene, spin-off di Riverdale in arrivo il 6 febbraio, e Green Arrow and the Canaries, spin-off di Arrow.

Le date delle premiere non sono ancora state annunciate, non tutte almeno, ma speriamo che insieme a quelle ancora ignote arrivi anche la conferma di Superman & Lois, per il quale non è si sa ancora l'anno di debutto.

Intanto, tra poco più di una settimana vedremo i capitolo conclusivi di Crisi sulle Terre Infinite: facciamo salire l'hype per il crossover finale, in onda il 14 gennaio con un doppio episodio, con i nuovi poster dell'Anti-monitor e dello Spettro!