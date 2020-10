The Flash, Riverdale, Batwoman: ecco quando arrivano i nuovi episodi delle serie The CW

Quando tornano in tv Riverdale, Nancy Drew e le serie dell'Arrowverse? Quando debuttano Walker e Superman & Lois? Scopriamo insieme il nuovo calendario dell'emittente americana The CW per il 2021.

L'emergenza Coronavirus ha cambiato le carte in tavola per le produzioni cinematografiche e televisive, rivoluzionando il calendario di quasi tutte quelle attuali e future. Tra queste vi erano anche le serie targate The CW come Riverdale, The Flash e il resto dell'Arrowverse, ma anche i nuovi arrivi come Walker e Superman & Lois, che si sono ritrovate tutte rimandate al 2021.

Adesso che si è finalmente tornati sul set, e che le riprese sembrano procedere abbastanza speditamente nonostante tutto, abbiamo le prime date di debutto delle nuove stagioni.

Si parte domenica 17 gennaio con la nuova Batwoman di Javicia Leslie, per poi passare a mercoledì 20 con ben due ritorni: la quinta stagione di Riverdale e la seconda stagione di Nancy Drew. A seguire, giovedì 21, è la volta della series premiere di Walker, il reboot di Walker Texas Ranger con Jared Padalecki, e della terza stagione di Legacies, lo spin-off di The Originals. Domenica 24 gennaio arriverà invece la terza stagione del reboot di Charmed.

Si passa poi direttamente a febbraio per la quarta stagione di Black Lightning (lunedì 8) e la settima stagione di The Flash (martedì 23), seguito a ruota dalla season premiere di Superman & Lois, anche questa programmata per martedì 23 febbraio.

Rimangono fuori dal calendario la sesta e ultima stagione di Supergirl, che sappiamo debutterà più in là durante l'anno, e la seconda stagione di Stargirl, il cui ritorno potrebbe essere in primavera, considerando il fatto che la prima stagione ha debuttato appena lo scorso maggio.

DOMENICA 17 GENNAIO



8:00-9:00 PM BATWOMAN (Season Premiere)

MERCOLEDì 20 GENNAIO



8:00-9:00 PM RIVERDALE (Season Premiere)



9:00-10:00 PM NANCY DREW (Season Premiere)

GIOVEDì 21 GENNAIO



8:00-9:00 PM WALKER (Series Premiere)



9:00-10:00 PM LEGACIES (Season Premiere)

DOMENICA 24 GENNAIO



8:00-9:00 PM BATWOMAN (Original Episode)



9:00-10:00 PM CHARMED (Season Premiere)

LUNEDì 8 FEBBRAIO



8:00-9:00 PM ALL AMERICAN (Original Episode)



9:00-10:00 PM BLACK LIGHTNING (Season Premiere)

MARTEDì 23 FEBBRAIO



8:00-9:00 PM THE FLASH (Season Premiere)



9:00-10:00 PM SUPERMAN & LOIS (Series Premiere)