The Flash, Riverdale, Superman & Lois: le serie The CW torneranno a breve sul set?

L'emergenza sanitaria negli Stati Uniti non si placa, ma in Canada sembrerebbe andare diversamente, il che potrebbe favorire un ritorno sul set più celere del previsto, almeno per alcuni degli show targati The CW. Vediamo quali.

Qualche settimana fa era Deadline a fare rapporto sulla situazione attuale delle produzioni televisive e i loro piano per un ritorno sul set rapido e il più possibile sicuro, e che come finestra per la ripartenza adocchiava la seconda metà di agosto e la prima di settembre, almeno per quanto riguardava alcuni show.

Oggi sarebbe sempre Deadline (via Comicbook) a segnalare un possibile acceleramento dei programmi per una manciata di serie prodotte da Warner Bros. Television come The Flash, Riverdale e Superman and Lois.

A quanto pare, infatti, i membri del cast di questi show sono stati notificati di un rientro a Vancouver agli inizi di agosto per girare i nuovi episodi.

Nonostante la data d'inizio delle riprese vari di produzione in produzione, dopo un periodo obbligatorio di quarantena per cast e crew al loro arrivo nel paese, i lavori dovrebbero avere inizio tra il 20 e il 27 di agosto.

Non sappiamo ancora quali tra le misure e dei protocolli di sicurezza di cui si è parlato in precedenza verranno effettivamente messi in atto, soprattutto in merito alla scrittura delle serie, che dovrebbe essere adattata all'attuale situazione (meno scene intime o di lotta ravvicinata, poche comparse ecc.), ma tutto dovrà avvenire in conformità e nel rispetto delle norme vigenti emanate dai governi locali.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.