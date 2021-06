The Flash, Riverdale, Walker: The CW svela il suo calendario autunnale, tutte le date

Dopo aver rivelato la sua line-up autunnale, The CW ci svela adesso quando vedremo debuttare i vari show, da The Flash a Riverdale a Riverdale a Walker, in quel periodo.

Come sempre in abito televisivo, la stagione più calda non è l'estate, bensì l'autunno, poiché al cadere delle foglie è ormai abbinato il ritorno di tanti dei titoli più attesi dell'anno, specialmente per un network come The CW.

È infatti a ottobre che di solito rivediamo i volti noti degli abitanti di Riverdale, degli eroi dell'Arrowverse o di Ranger e giovani investigatori, di streghe, vampiri e lupi mannari e chi più ne ha, più ne metta.

Nel nostro caso, già da venerdì 1 ottobre ci ritroviamo con una nuova stagione di Penn & Teller: Fool Us, seguita la settimana successiva dalla terza stagione di Nancy Drew, che debutterà venerdì 8 ottobre.

Sabato 9 sarà il turno di Whose Line Is It Anyway? e World’s Funniest Animals, mentre domenica 10 arrivano Legends of the Hidden Temple e Killer Camp.

Il mercoledì si resta in casa DC con la settima stagione di Legends of Tomorrow e la terza di Batwoman, entrambe disponibili dal 13 ottobre.

Giovedì 14 toccherà a Coroner e alla quarta stagione di Legacies, per poi passare direttamente ai nuovi arrivi di lunedì 25, con la quarta stagione di All American e il debutto di 4400.

Giovedì 28 ottobre sarà di ritorno Jared Padalecki con Walker, mentre per l'ottava stagione di The Flash e la sesta stagione di Riverdale dovremo aspettare martedì 16 novembre.

Noi già non vediamo l'ora che sia tempo di zucche, ombrelli e thé caldi davanti alla tv... E voi?

Ecco dunque, in breve, come si presenta il calendario autunnale di The CW:

Venerdì 1 ottobre

8-9 p.m. Penn & Teller: Fool Us (Premiere Stagione 8)

Venerdì 8 ottobre

8-9 p.m. Penn & Teller: Fool Us (Episodio Originale)

9-10 p.m. Nancy Drew (Premiere Stagione 3)

Sabato 9 ottobre

8-8:30 p.m. Whose Line Is It Anyway? (Premiere Stagione 10)

8:30-9 p.m. Whose Line Is It Anyway? (Episodio Originale)

9-9:30 p.m. World’s Funniest Animals (Premiere Stagione 2)

9:30-10 p.m. World’s Funniest Animals (Episodio Originale)

Domenica 10 ottobre

8-9 p.m. Legends of the Hidden Temple (Premiere nuova Serie)

9-10 p.m. Killer Camp (Premiere Stagione 2)

Mercoledì 13 ottobre

8-9 p.m. DC’s Legends of Tomorrow (Premiere Stagione 7)

9-10 p.m. Batwoman (Premiere Stagione 3)

Giovedì 14 ottobre

8-9 p.m. Coroner (Episodio Originale)

9-10 p.m. Legacies (Premiere Stagione 4)

Lunedì 25 ottobre

8-9 p.m. All American (Premiere Stagione 4)

9-10 p.m. 4400 (Premiere Nuova Serie)

Giovedì 28 ottobre

8-9 p.m. Walker (Premiere Stagione 2)

9-10 p.m. Legacies (Episodio Originale)

Martedì 16 novembre

8-9 p.m. The Flash (Premiere Stagione 8)

9-10 p.m. Riverdale (Premiere Stagione 6)