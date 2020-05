The Flash, Robbie Amell è pronto per un ruolo nel DCEU: 'Mi sto guardando intorno'

Ospite ad una recente puntata del podcast di Comicbook.com, Robbie Amell, interprete di Ronnie Raymond / Firestar nella serie The Flash, ha rivelato di essere interessato ad un ruolo nel futuro di un DCEU in costante evoluzione.

I tempi di Batman v Superman e Justice League sembrano ormai definitivamente accantonati, con Warner che ha deciso di dedicarsi principalmente ai propri cavalli di battaglia Wonder Woman e Aquaman e ad una serie di film slegati dal resto del franchise come Joker e l'atteso The Batman di Matt Reeves.

Proprio per questo, secondo Amell questo è un ottimo momento per guardarsi intorno in vista di un possibile ruolo nell'universo cinematografico. "Stanno facendo una serie HBO Max su Green Lantern che sembra davvero interessante" ha spiegato l'attore "Sembra che vogliano fare un reboot dell'universo dei film DC, dei rumor dicono che Henry Cavill non ci sarà più e non so cosa succederà con Flash. Potrebbero accadere molte cose, specialmente durante la pandemia, non si sa quando potranno tornare a girare. Perciò, sto semplicemente tenendo gli occhi aperti per qualcosa."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Amell nei panni di qualche personaggio DC in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.