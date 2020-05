The Flash, Robbie Amell vorrebbe far parte dell'universo Marvel: ecco in quale ruolo

Dopo essere stato Firestorm in The Flash, Robbie Amell non è solamente interessato a tornare nel DCEU con un nuovo ruolo, ma sarebbe anche felice di prendere parte al Marvel Cinematic Universe.

E chi non lo sarebbe? L'azienda sotto l'egida Disney assicura una certa stabilità economica ai suoi attori, e soprattutto li coinvolge in progetti interessanti, coerenti e a lungo termine. Amell non sembra essere attratto da un ruolo da protagonista in un film stand alone, ma preferirebbe diventare un membro di uno dei tanti team che popolano l'universo Marvel:

"Sono sicuro che ce ne sono alcuni con cui non ho familiarità che credo sarebbero incredibili. Sarebbe davvero fico essere il prossimo dei Guardiani della Galassia, chiunque esso sia. Mi piace davvero l'idea che il MCU stia mettendo in piedi la sua versione degli X-Men. Quindi essere uno degli X-Men sarebbe meraviglioso. Stanno per fare il reboot dei Fantastici Quattro... ci sono così tante possibilità che qualsiasi scelta sarebbe mitica".

Che cosa ne pensate delle parole dell'attore? In quale ruolo lo vedreste bene se decidesse di saltare il confine e schierarsi con i rivali della Marvel? Ha inoltre ammesso di voler tornare in The Flash, sottolineando però che ci sarebbero alcuni problemi nel suo improvviso ritorno.