The Flash: ecco tutto quello che sappiamo sul villain della sesta stagione

Il primo trailer di The Flash 6 ci ha permesso di dare un primo sguardo alle prossime avventure di Barry Allen, in particolare abbiamo scoperto l'identità del personaggio interpretato da Sendhil Ramamurthy.

L'attore statunitense, già famoso per il ruolo del dottor Mohinder Suresh nella serie TV Heroes, vestirà i panni di Ramsey Rosso, un medico dotato di una mente brillante, specializzato soprattutto nella oncoematologia, cioè lo studio delle malattie del sangue quali leucemie e linfomi. È stato inoltre un collega di Caitlin Snow nei laboratori S.T.A.R., e sappiamo che un fortuito incontro farò riallacciare i rapporti tra i due, finché Rosso non deciderà di voler superare le leggi della natura, diventando Bloodwork.

Il personaggio è stato introdotto nell'universo fumettistico di The Flash nel 2017, anche se nelle opere di DC Comics è un chirurgo affetto da emofilia, infatti l'interesse del personaggio nei confronti delle proprietà del sangue aveva come obiettivo quello di trovare una cura per questa malattia. Tra i suoi poteri troviamo la possibilità di controllare il sangue altrui, rendendolo quindi una delle minacce più forti che Barry Allen e i suoi amici hanno dovuto affrontare.

