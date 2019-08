The Flash: una scena tagliata mostra la gara di velocità tra Superman e il Flash di Oliver

Lo scorso anno l'Arrowverse ci ha regalato uno dei migliori crossover realizzati finora tra gli show The CW, ovvero Elseworlds. Adesso, nell'edizione home video di The Flash, possiamo trovare una scena tagliata con la celebre gara di velocità tra Superman e Flash, ma con un piccolo twist.

Alcune varianti dell'iconico momento ci sono già state proposte di recente, sia nell'Arrowverse, durante il primo crossover tra Supergirl (Melissa Benoist) e The Flash (Grant Gustin), in cui i due si sono sfidati per vedere chi sarebbe stato il più veloce, sia al cinema, in una scena dopo i titoli di coda di Justice League, dove i protagonisti della gara di corsa furono proprio Clark (Henry Cavill) e Barry (Ezra Miller).

In questa scena tagliata dall'episodio di The Flash del crossover dello scorso anno, e diffusa da EW!, sono invece il Superman/Clark Kent di Tyler Hoechlin e il Flash di Stephen Amell (ricordate lo scambio di poteri e abilità tra Oliver e Barry?) a "rincorrersi".

Clark sta infatti cercando di far capire a Oliver l'importanza di padroneggiare le proprie abilità, seppure solo temporaneamente in suo possesso, e nel farlo lo sentiamo citare anche i suoi genitori adottivi, Martha e Jonathan Kent (Ma' e Pa').

Per vedere la clip, potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia.

Altre scene tagliate e incluse nelle edizioni home video degli show dell'Arrowverse mostrano Supergirl a Gotham durante il crossover, e un'interazione significativa tra Oliver e Felicity.

La sesta stagione di The Flash debutterà su The CW dall'8 ottobre.