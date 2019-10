The Flash: scopriamo che punteggio ha ottenuto la premiere della sesta stagione

Lo scorso 8 ottobre ha fatto il suo debutto, all'interno del network The CW, l'attesa sesta stagione di The Flash, la serie appartenente all'Arrowverse e con protagonista Grant Gustin. Il rating ottenuto dal primo episodio conferma i risultati fatti registrare dalla stagione precedente.

Audience e rating sono elementi che da sempre contraddistinguono il debutto di una stagione di una serie TV. Dopo la premiere negativa di The Walking Dead, che è risultata la peggiore di sempre per lo show, ecco arrivare il punteggio ottenuto dalla celebre serie DC.

All'interno della fascia che va dai 18 ai 49 anni, The Flash ha stabilito un punteggio di 0,6. Un dato che conferma il precedente risultato ottenuto con il finale della quinta stagione, e regala alla serie un buon risultato ma non ancora ai livelli dei maggiori competitor.

Al primo posto di questa classifica troviamo NBC che vanta un punteggio generale di 1,3 all'interno sempre della fascia 18-49, grazie alla presenza nel proprio catalogo di The Voice, New Amsterdam e This Is Us. Al secondo posto è presente CBS con un punteggio di 0,9, seguita da FOX con 0,8 e ABC con 0,7. The CW, infine, condivide il quinto posto insieme a Univision con un punteggio di 0,5.

Dopo la messa in onda del primo episodio, ritroveremo nuovamente Barry Allen e il resto del team il prossimo 15 ottobre con il secondo intitolato A Flash of Lightning, di cui è possibile visionare il promo. Vi ricordiamo inoltre che la serie farà parte dell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che coinvolgerà tutte le serie DC all'interno del catalogo di The CW.