The Flash: scopriamo la sinossi ufficiale della terza puntata della sesta stagione

Si avvicina il momento tanto atteso dagli appassionati dei fumetti DC: dopo aver visto l'emozionante trailer di The Flash, che ci mostra come sarebbe il mondo senza Barry Allen, scopriamo la sinossi ufficiale della terza puntata della sesta stagione.

Intitolata "Dead Man Running", ecco tutte le informazioni condivise dall'emittente televisiva: "Preparatevi ad una festa mortale! Sapendo che la crisi è ormai a meno di una settimana di distanza, Barry addestra un membro del team ad andare avanti senza di lui, mentre è impegnato a dare la caccia ad un meta umano dall'appetito insaziabile. Nel frattempo Ralph scopre un segreto di famiglia". L'episodio è stato scritto da Lauren Barnett e Thomas Pound, mentre alla regia troveremo Sarah Boyd.

Come sapete il personaggio interpretato da Grant Gustin ha scoperto che non sopravviverà alla sua sfida contro l'Anti-Monitor, per questo siamo sicuri che la sesta stagione delle sue avventure sarà molto emozionante e piena di colpi di scena per gli appassionati di The Flash, mentre il supereroe si prepara ad affrontare il suo potenziale killer. Una di queste sorprese sembra essere stata rivelata in una foto dal set di The Flash, in cui pare che Barry Allen stia attraversando un importante cambiamento.

Ricordiamo che la prima puntata andrà in onda il prossimo 8 ottobre, dando l'avvio all'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite.