The Flash: Secondo Shantel VanSanten Patty Spivot ha lasciato troppo presto la serie

Continuano le interviste al cast di The Flash: questa volta tocca a Shantel VanSanten dire la sua sulla storia del suo personaggio, apparso nelle prime due stagioni della serie prodotta da The CW e incentrata sul celebre supereroe di casa DC.

Parlando con i giornalisti di TV Line Shantel VanSanten ha parlato della storia di Patty Spivot, in particolare del suo rapporto con Barry Allen: "Ci sono degli eventi fondamentali di alcuni fumetti che i fan vogliono vedere a tutti i costi, e uno di questi era la relazione tra Barry e Iris. Sono stata semplicemente uno stop in un viaggio, ma sarò sempre felice di questo perché mi è piaciuto molto interpretare Patty. Ci siamo divertiti molto".

Continua poi parlando della decisione di far partire il suo personaggio, presa da un ex showrunner: "Non doveva concludersi così in fretta. Non so se sono in molti a sapere di questa cosa, ma avevamo fatto in modo di accordarci per concludere le riprese in tempo nonostante altri miei impegni, ma un ex showrunner era così arrabbiato con me che mi ha fatto andare via subito con un treno".

