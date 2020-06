The Flash, la serie con Gran Gustin avrà un finale drammatico?

All'inizio di quest'anno Grant Gustin, protagonista di The Flash, ha fatto preoccupare i fan della serie targata The CW rivelando che il suo contratto scade al termine della stagione 7. La pandemia di Covid-19 ha poi bloccato l'inizio delle riprese, e presumibilmente anche eventuali trattative di rinnovo dei contratti.

I fan sperano che la settima stagione di The Flash non sia l'ultima, ma è un'eventualità in questo momento non da scartare, anzi abbastanza plausibile. Se davvero così fosse, come potrebbe concludersi la traiettoria televisiva di Barry Allen?

Abbiamo già parlato di alcuni rumor sul ritorno di Mirror Master; è dunque il caso di citare un altro degli eterni nemici di The Flash, Eobard Thawne, conosciuto anche come Professor Zoom o Reverse Flash. Una teoria che circola tra gli appassionati vorrebbe proprio una resa dei conti tra Barry Allen e la sua nemesi come gran finale della serie. Una svolta del genere, in effetti, potrebbe essere stata anticipata fin dal primo episodio di The Flash, attraverso quel giornale dal futuro. Una simile battaglia era attesa da molti anche nel crossover Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, dove però non si è verificata.

Un duello del genere, in ogni caso, potrebbe veder soccombere The Flash, o almeno concludersi con la morte di entrambi i contendenti. Del resto, come si sa nei fumetti si racconta anche la morte di Barry Allen, e avrebbe quindi un senso replicarla anche sullo schermo.

Staremo a vedere. Nei giorni scorsi, intanto, lo showrunner ha promesso una svolta importante nella stagione 7 di The Flash.