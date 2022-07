The Flash: la serie con Grant Gustin è ufficialmente la più longeva dell'Arrowverse!

Con l'ultimo episodio andato in onda, Negative, Part Two, The Flash è ufficialmente diventata la serie più longeva dell'Arrowverse compiendo così il sorpasso definitivo su Arrow che fino a ieri deteneva questo record. L'episodio è stato il 171esimo per la serie con Grant Gustin protagonista, mentre lo show con Stephen Amell si era fermato a 170.

Uscendo dai confini dell'Arrowverse, tuttavia, chi detiene il record di serie più longeva della DC sul piccolo schermo è naturalmente Smallville, che può vantare un totale di 217 episodi spalmati nell'arco di dieci stagioni.

Naturalmente, sappiamo già che lo show con Grant Gustin andrà ben oltre i 171 episodi, visto che The Flash è stata rinnovata per una nona stagione. Il futuro a lungo termine della serie non è ancora chiaro, soprattutto perché gli altri show televisivi della DC in onda su The CW o sono stati cancellati (Batwoman e Legends of Tomorrow, ad esempio) o sono stati relegati fuori dalla continuity "Earth-Prime" dell'Arrowverse (come Superman & Lois e Stargirl).

All'inizio di quest'anno, però, è stato riportato che la star della serie Grant Gustin apparirà in un massimo di quindici episodi nella stagione 9, come parte di un nuovo contratto di un anno che l'attore ha firmato. E in questi quindici episodi, sembra che i fan possano aspettarsi una narrazione unica per la stagione 9, in particolare per quanto riguarda il Barry Allen / The Flash di Gustin e la Iris West-Allen di Candice Patton.

"Uno degli obiettivi per il prossimo anno è quello di divertirsi al massimo e di aumentare il romanticismo", ha dichiarato di recente Eric Wallace, showrunner di The Flash, a ComicBook.com. "È una cosa che non vedo l'ora di fare. Nella stagione 9, la crisi sarà superata e Barry e Iris potranno tornare a stare insieme a tempo pieno, per cui via libera al lato sexy".

"Adoro le commedie sentimentali", ha aggiunto Wallace. "La gente pensa che io ami solo i film horror. Letteralmente, il mio secondo genere preferito sono le commedie romantiche. Quindi, chi lo sa? Forse ne avremo un po' l'anno prossimo".