The Flash: nella sesta stagione è presente un importante easter egg

Dopo l'omaggio a Crisi sulle Terre Infinite presente in The Flash, i fan dei fumetti editi da DC Comics hanno trovato un ennesimo easter egg presente nel secondo episodio della sesta stagione delle avventure del celebre Barry Allen.

Nel corso della puntata intitolata "A Flash of the Lightning" abbiamo potuto vedere il protagonista della serie discutere con una sua versione alternativa interpretata da John Wesley Shipp, in particolare del suo fato durante l'ambizioso evento crossover. Nel corso dell'episodio Jay Garrick mostra all'amico una mappa del multiverso in cui sono scritte le parole Thaddeus Brown.

Per chi non conoscesse il personaggio si tratta di un artista della fuga che ha addestrato per un certo periodo Bruce Wayne insieme a Scott Free, membro dei New Gods. Nel mondo dei supereroi era conosciuto come Mister Miracle, fino al suo omicidio, che ha portato Scott Free a prendere la sua identità. Che sia l'inizio dell'aggiunta di nuovi personaggi all'Arrowverse? Non resta che vedere le prossime puntate per scoprire se saranno presenti ulteriori easter egg. Nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di The Flash 6, stagione che vedrà il protagonista interpretato da Grant Gustin affrontare l'Anti-Monitor in una appassionante lotta per la salvezza dei multiversi.