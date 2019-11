The Flash: il sesto episodio della stagione 6 cita un noto personaggio DC

All'interno della varietà di ruoli e trame dell'Arrowverse i fan possono ogni tanto assistere a qualche citazione o riferimento a personaggi iconici ma da tempo non rappresentati oppure a personaggi reinventati in maniera differente. Nell'ultima puntata andata in onda degli Stati Uniti di The Flash, si è fatto riferimento ad un nome molto noto.

Si tratta di Vicki Vale, personaggio ricordato da ogni appassionato della DC Comics. Nell'episodio vediamo Barry Allen e Ralph Dibny che si recano fuori città, a Midway City, seguendo un indizio sul caso di Sue Dearbon.

Dalle notizie che escono Sue è stata vista per l'ultima volta indossare un abito firmato da Victoria Vale. Il nome è certamente familiare agli amanti del fumetto, anche se in quel caso è conosciuta come giornalista e non come stilista. Nei fumetti la reporter Vicki Vale intrattiene una relazione con Bruce Wayne e venne introdotta per la prima volta in Batman #49, nel lontano 1948 e in una storia intitolata Scoop of the Century.

Il personaggio venne creato in gran parte per rappresentare quello che Lois Lane è per Clark Kent.



La differenza sostanziale della serie è che presenta il personaggio come una stilista, quando in realtà nelle varie rappresentazioni era sempre stata mantenuta la sua mansione di giornalista. Ha lavorato persino come conduttrice televisiva. Al cinema il personaggio di Vicki Vale è comparso nel film Batman, di Tim Burton, interpretato da Kim Basinger.

Nel midseason di The Flash si può vedere l'ultima tentazione di Barry Allen mentre qualche giorno fa è stato mostrato il logo di Elogated Man.