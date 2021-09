The Flash, primo sguardo al nuovo villain Despero nelle foto dal set della stagione 8!

L'ottava stagione di The Flash verrà inaugurata da un crossover in 5 parti intitolato 'Armageddon', e ora sono arrivate in rete delle nuove foto dal set che offrono un primo sguardo al nuovo temibile villain della serie, Despero.

Per chi non fosse a conoscenza della sua controparte dei fumetti, Despero è apparso per la prima volta nel numero #1 di Justice League of America (1960). Proveniente dal pianeta Kalanor, che governa come un tiranno dal pugno di ferro, il personaggio viaggia per l'universo alla ricerca di nemici degni di uno scontro. Trattandosi di un essere molto potente, la sua minaccia potrebbe spiegare perché questo evento riunirà così tanti supereroi dell'Arrowverse.

Al fianco del Barry Allen di Grant Gustin troveremo infatti Brandon Routh nei panni di ATOM, Javicia Leslie nel ruolo di Batwoman, Cress Williams come Black Lightning e Kat McNamara nei panni di Mia Queen.

In Armageddon, Despero minaccia la Terra sotto misteriose circostanze, e Barry, Iris e il resto del Team Flash saranno portati al limite in una disperata battaglia per salvare il mondo. Con poco tempo a disposizione e il destino dell'umanità in gioco, Flash e i suoi compagni dovranno chiedere aiuto ad alcuni vecchi amici se le forze del bene vorranno avere la meglio.

