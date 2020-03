The Flash: lo showrunner anticipa grandi novità in arrivo per Mirror Isis

Negli ultimi episodi della sesta stagione di The Flash abbiamo potuto fare la conoscenza di Mirror Isis, la versione alternativa del personaggio che da un po' è arrivata nel principale universo dell'Arrowverse, mentre la vera Iris è stata intrappolata nel Mirror Universe da Eva McCulloch.

Mentre tutti gli altri personaggi della serie non sono a conoscenza della situazione di Iris, sembra che molto presto lo saranno, secondo quanto confermato a TVLine dallo showrunner Eric Wallace. "Sì, e il pubblico non dovrà attendere fino alla fine della stagione perché ciò accada. Tuttavia, ci saranno delle tragiche conseguenze una volta venuti a sapere dell'esistenza di Mirror Iris. Conseguenza che proietteranno la stagione in una nuova e ancor più pericolosa direzione per il Team Flash".

Mentre non è chiaro quando questo accadrà e in che modo si inserirà nel racconto della stagione, si tratterà chiaramente di una svolta importante che avrà sicuramente un peso non indifferente. Se non altro, servirà anche a mantenere desta l'attenzione sulla storyline del personaggio di Iris. "Ogni volta che possiamo cerchiamo di definire chi sia Iris West-Allen, senza etichettarla solo in relazione al suo matrimonio. Amo il matrimonio, è grandioso, ma non è qualcosa che dovrebbe definire una persona. Una delle cose più importanti per me quando sono arrivato in qualità di showrunner della serie era assicurarmi che Iris Allen-West fosse un personaggio equivalente in termini di storia e tempo sullo schermo alla sua controparte maschile, Barry Allen - per stabilire un'uguaglianza, non per farne una moglie o una sposa. No, come reporter, come individuo dotato di propri interessi e una propria storia e, più importante, per mostrare l'indipendenza di una donna afro-americana lavoratrice".

I nuovi episodi di The Flash, dopo una piccola pausa, torneranno in onda il prossimo aprile.