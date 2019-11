The Flash: lo showrunner anticipa che Iris sarà coinvolta in un grande mistero

La sesta stagione di The Flash è iniziata da poco più di un mese e i fan sono stati già provati dal destino di un personaggio. Ma tante altre minacce stanno per arrivare, (soprattutto in vista di Crisi Sulle Terre Infinite) incluso un mistero che coinvolgerà Iris West-Allen, il personaggio interpretato da Candice Patton.

Lo showrunner Eric Wallace ne ha fatto qualche accenno con TV Line, parlando del ruolo di Iris nel prosieguo degli episodi, alla luce di tutti i problemi già esistenti, tra la presenza del nuovi villain Ramsey Rosso (che per Grant Gustin è il più spaventoso dello show), omicidi interdimensionali e tanto altro. "Come risultato dei primi episodi di questa stagione", ha dichiarato infatti Wallace, Iris "sarà coinvolta in un mistero molto profondo e che giocherà un ruolo importante su quanto accadrà nella stagione, sui grandi cattivi e via dicendo".

L'autore non ha fornito altri dettagli in merito e non è chiaro a quale mistero si riferisca, anche se un'ipotesi è che c'entri una vecchia conoscenza che potrebbe tornare nella serie. Parliamo di Esperanza Garcia, che sembra essere stata rapita da un'organizzazione segreta, che i fan hanno speculato possa trattari di Spyral, già vista nei fumetti.

In questi primi episodi abbiamo visto Allegra, cugina di Esperanza, venire aiutata dal Team Flash a provare la propria innocenza dalle accuse di omicidio. In seguito alla vicenda, Iris le ha offerto un posto al Central City Picture News. Non è da escludere, dunque, che nei prossimi episodi venga approfondito il rapporto tra le cugine Garcia, con Iris direttamente coinvolta.



Il prossimo episodio di The Flash, License to Elongate, andrà in onda il diciannove novembre su The CW.