The Flash, lo showrunner commenta il ritorno di Goodspeed e il mistero che lo circonda

Allo scorso appuntamento dell'evento virtuale DC FanDome era stato mostrato il primo trailer della settima stagione di The Flash. Oggi, invece, lo showrunner Eric Wallace è andato più a fondo sulla questione del ritorno di Godspeed e sull'importanza del personaggio per lo show.

Presente in un qualche modo nella serie The CW fin dalla sua quinta stagione, il personaggio di Godspeed tornerà ad essere un elemento chiave della nuova stagione di The Flash, e ora i fan vogliono sapere qualcosa in più al riguardo.

"Non mi piacciono gli spoiler, ma diciamo che c'è stato un certo speedster che indossava un costume bianco, i cui cloni continuavano a sbucare dal nulla... Davvero, il Team Flash dovrà vedersela con questa storia, ma non abbiamo mai preso chi c'era realmente dietro la maschera. Diciamo che potremmo svelare questo mistero nella nuova stagione" ha anticipato Wallace durante il secondo appuntamento con il DC FanDome.

Ma come mai un personaggio di così recente creazione come Godspeed è stato preferito a tanti altri villain della storia di Flash, e perché ha tutta questa importanza nella storia?

"Due ragioni. La prima, l'attuale run fumettistica che Joshua [Williamson] sta scrivendo è fantastica. E io volevo assicurarmi che anche i nuovi fan, specialmente i più giovani, che stanno leggendo i fumetti di oggi, siano i benvenuti nello show. Così che non ci siano solo i villain della Silver Age o della Bronze Age, ma anche quelli di questa generazione" "Ci potrebbero essere dei ragazzini o delle ragazzine che leggono quei fumetti e si stanno chiedendo 'Dov'è il mio villain, quello della mia generazione?'" ha risposto lo showrunner.

"Godspeed è molto giovane se parliamo di età editoriale, quindi la prima ragione per cui per me era davvero importante renderlo parte dello show era proprio espandere l'audience. La seconda, invece, è che, al contrario di Reverse Flash ad esempio, Godspeed non ha una connessione emotiva con The Flash" ha poi continuato "Quindi la domanda è: perché Godspeed ce l'ha con The Flash? Dobbiamo mantenere fresco lo show. Abbiamo ancora altro da dire".

Vedremo, allora, cosa ci riserverà la settima stagione di The Flash al suo ritorno su The CW.