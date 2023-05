The Flash, lo showrunner conferma: 'Il finale della serie non smantellerà l'Arrowverse'

Con la conclusione definitiva di The Flash, diremo anche addio all'ultima delle serie comprese nell'universo condiviso dell'Arrowverse, iniziato nel lontano 2012 con la prima stagione di Arrow e continuato poi proprio grazie a serie come The Flash, Legends of Tomorrow Supergirl, Batwoman e Black Lightning. Tuttavia, non ci sarà una vera chiusura.

Eric Wallace, showrunner di The Flash, sembra essere ottimista sul futuro del franchise e in una recente intervista con Entertainment Weekly, ha rivelato di non aver scritto il finale di serie di The Flash con l'intenzione di porre fine anche all'intero Arrowverse.

"Sono ancora fiducioso che l'Arrowverse non sia alla sua fine", ha spiegato Wallace. "L'ho affrontato come se The Flash fosse finito e volevo realizzare il miglior finale di serie di Flash possibile. Dall'altra parte, ovviamente, non c'è più Batwoman. Non c'è Legends. Non c'è Black Lightning. Non c'è Arrow o Supergirl. È molto strano. Tutti gli show che erano su Terra-Prime stanno scomparendo. Cosa significa questo? Non lo so".

Proprio ieri è stato mostrato il trailer dell'episodio finale di The Flash, che verrà trasmesso da The CW mercoledì prossimo.

"Ho chiuso molte storie nel finale di serie, e si concluderà con una nota di speranza che mostra come il futuro dell'Arrowverse potrebbe continuare in qualche modo, forma, o modo", ha continuato Wallace. "Si spera che dia alle persone una chiusura soddisfacente, ma anche un po' di speranza per il futuro, perché altrimenti è molto triste pensare che non ci saranno più crossover, che non ci sarà più un Arrowverse dopo il 24 maggio. Questo mi rattrista perché l'ho amato così tanto, ed è stato una parte così importante non solo della mia vita, ma di quella di un'intera base di fan".

Nel frattempo, al di fuori dell'Arrowverse, The CW deve ancora decidere il futuro di Superman & Lois e Gotham Knights, gli altri show DC rimanenti al network e sembra che tutto indichi una loro cancellazione.

Questo perché dall'anno prossimo si dovrà fare spazio al nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, che comprenderà sia progetti cinematografici che televisivi condivisi e il primo a debuttare sarà lo show Creature Commandos, in arrivo nel 2024 su Max.