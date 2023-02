The Flash, lo showrunner parla del finale della serie: 'I fan avranno il loro lieto fine'

Mentre mancano pochissime ore al debutto della nona e ultima stagione di The Flash su The CW, l'autore e showrunner della serie Eric Wallace ha anticipato qualche dettaglio sul gran finale che attende tutti i fan di questo incredibile show arrivato a conclusione dopo nove anni. Stando alle sue parole, il pubblico avrà finalmente il suo lieto fine.

Wallace ha rivelato di voler onorare l'eredità dello show offrendo un finale soddisfacente e positivo con cui gli spettatori fedeli di The Flash potranno commuoversi.

"La mia missione è quella di ricompensare il pubblico con le cose che so che hanno chiesto e atteso con impazienza; di cancellare alcune cose dalla mia lista di desideri, come fan, e dalla lista di obiettivi da raggiungere da sceneggiatore; e di concludere su una nota davvero positiva", ha spiegato Wallace.

"Volevo che fossimo intensi, emotivamente, il più possibile, e che alla fine avessimo qualche sorpresa, qualche vecchio volto che ritorna qua e là", ha continuato lo showrunner. "Spingendo sulla storia d'amore tra Barry e Iris e aggiungendo tutte le altre cose positive, abbiamo creato un finale di serie in cui la gente potrà dire davvero: 'Ehi, è stato bello. Questo mi rimarrà impresso in modo positivo e onorerà davvero l'eredità della serie'".

Insistendo sul piano di voler concludere The Flash su una nota positiva, Wallace ha anche confermato che la stagione 9 affronterà i problemi irrisolti delle storyline precedenti. "Vedrete un sacco di cenni alla Stagione 1, e molte cose che non sono mai state risolte verranno spiegate", ha detto. "Si tratta di chiudere la serie e di concludere nella maniera emotivamente più intensa".

Nella stessa intervista, Wallace ha rivelato che la stagione 9 includerà un altro episodio di The Flash incentrato su un loop temporale con Barry e Iris. In generale, la stagione finale di The Flash vedrà i due personaggi insieme più che in ogni capitolo precedente.

"Li abbiamo fatti viaggiare separatamente nelle stagioni 6, 7 e 8, perché dovevamo continuare a costruire i loro personaggi", ha detto Wallace. "Dovevamo far crescere Flash come supereroe e Iris come giornalista dal punto di vista caratteriale... Ma ora che l'abbiamo fatto, cercheremo di farli crescere come coppia. E questo significa che è arrivato il momento di un po' di commedia romantica".

The Flash 9 debutterà su The CW domani, 8 febbraio. La stagione includerà anche la presenza di Stephen Amell nei panni di Green Arrow.