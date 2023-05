The Flash, lo showrunner sui possibili crossover nell'Arrowverse

Grant Gustin è arrivato alla fine del suo percorso con indosso la tuta rossa del velocista DC: la serie TV saluta il piccolo schermo con le commoventi immagini dell'ultimo episodio di The Flash. Adesso è tempo di chiedersi come si svilupperà l'Arrowverse.

Lo showrunner aveva già chiarito che la fine della nona e ultima stagione di The Flash non smantellerà l'Arrowverse, ma adesso Eric Wallace torna a parlare di un possibile crossover sulla scia di Crisis on Infinite Earths. Wallace, infatti, ha svelato di avere in mente grandi piani per Lanterna Verde di Blackest Night con l'intenzione di coinvolgere personaggi come Titans, Stargirl, Superman e Lois collegando gli eventi con la stagione 8 di The Flash e pianificando un ritorno di Nekron: "Nella stagione 8 - ha detto lo showrunner di The Flash a Entertainment Weekly - abbiamo creato la trama di The Blackest Night con Deathstorm. Quando Deathstorm è stato sconfitto, le vibrazioni emotive sono tornate indietro nel Netherverse e Nekron in un'altra dimensione".

"Volevo realizzare un crossover con un finale epico, grande, enorme, che riunisse tutti - sottolinea Wallace -. Ciò che mi avrebbe permesso di fare, soprattutto, è riportare in vita personaggi che sono morti. L'idea era di metterli tutti insieme per fermare Nekron e tutte le sue Lanterne Nere, che sono sicuro che Geoff Johns avrebbe amato".

Chissà quale sarà il futuro dell'Arrowverse, ma Wallace ha già le idee chiare!