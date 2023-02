The Flash, lo showrunner su Red Death: le sue origini non saranno prese dai fumetti DC

Nella notte di ieri è andata in onda su The CW la prima puntata della nona e ultima stagione di The Flash, che come noto chiuderà le storyline dei nostri eroi dopo nove anni di avventure passati insieme. Come già anticipato, questa stagione avrebbe visto l'arrivo di un nuovo villain, Red Death, che avrà delle origini diverse rispetto ai fumetti.

La sequenza conclusiva dell'episodio ha lasciato gli spettatori con la rivelazione del nuovo cattivo al servizio di Capitan Boomerang e, sebbene non sia stata nominata sullo schermo, non è uno spoiler affermare che la velocista è in realtà Red Death, che sarà interpretata da Javicia Leslie, ex-Batwoman (nei fumetti, Red Death è un doppelgänger di Bruce Wayne/Batman che ha sfidato The Flash e alla fine usa la Forza della Velocità per acquisire i poteri di velocista).

Il primo episodio della Stagione 9 di The Flash è stato incentrato su un loop temporale in stile Ricomincio da capo.

Ma perché all'improvviso Red Death è coinvolta nelle vicende di Barry? "Lo scoprirete tra un paio di episodi", ha spiegato a TVLine Eric Wallace, showrunner di The Flash. "C'è una ragione per cui questo velocista si è presentato. Sto cercando di dirlo senza fare spoiler, ma è piuttosto difficile".

"Non stiamo adattando la storyline dei Metal Knights dal fumetto, o qualsiasi storyline legata al Metal o al Dark Metal della DC Comics, quindi non stiamo usando Bruce Wayne o qualcuno del genere", ha chiarito Wallace. Invece, "useremo un personaggio completamente diverso, e la nostra Red Death avrà delle nuove origini".

Tuttavia, "ci deve essere una ragione per cui questo personaggio non solo è ossessionato da Barry Allen, ma lo odia a tal punto da cercare di distruggerlo e rovinare il suo mondo", ha affermato Wallace. "Questo diventerà ovvio, ma ci vorranno alcuni episodi per capire perché odia così tanto Barry. E credo che il pubblico lo adorerà".

"E la cosa fantastica è che una delle scene chiave che coinvolge tutta la storyline di Red Death, coinvolge Iris", ha aggiunto lo showrunner e produttore esecutivo. "Torno a ribadire che questa non è una stagione su Barry o Iris; è una stagione su entrambi".