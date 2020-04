The Flash: lo showrunner rivela che il rapporto tra Barry e Iris cambierà per sempre

Si continua a parlare delle prossime puntate di The Flash: lo showrunner Eric Wallace ha deciso di chiarire quale sarà il futuro di una delle coppie presenti nello show, ci riferiamo al rapporto tra Barry e Iris.

Non è un momento facile per i due, in particolare dopo che il personaggio interpretato da Candice Patton è stata imprigionata nel Mirrorverse durante la decima puntata della stagione. Parlando con i giornalisti di TV Guide, lo showrunner ha commentato così la situazione: "Avete visto l'anteprima di questa settimana. Sono sicuro che Barry scoprirà la verità, per questo ci saranno conseguenze molto importanti. Diciamo solo che l'amore tra i due è così forte che va oltre ogni confine, anche tra le varie dimensioni. A volte non c'è bisogno di essere nella stessa stanza per affrontare i cattivi".

Sembra quindi che questa crisi abbia reso ancora più uniti i due, anche se il protagonista della serie dovrà ancora capire come sconfiggere definitivamente Eva McCulloch e salvare Iris dalla dimensione in cui è rinchiusa. Dopo il blocco a causa dell'emergenza Coronavirus i fan potranno finalmente scoprire cosa accadrà in questa stagione, nel frattempo vi segnaliamo questa foto inedita di The Flash, che non sarà inserita nelle prossime puntate a causa della sospensione delle riprese.