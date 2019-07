The Flash: lo showrunner rivela che la sesta stagione avrà due diversi villain

Come abbiamo potuto vedere nel trailer della sesta stagione di The Flash, il primo nemico di Barry Allen sarà Ramsey Rosso. Stando alle parole dello showrunner Eric Wallace, non sarà l'unico villain che il supereroe dovrà affrontare.

"La stagione verrà divisa come se fosse una graphic novel", quindi dopo la pausa per affrontare gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, la serie ricomincerà e sarà Barry Allen a dover superare la distruzione causata dalla lotta contro l'Anti-Monitor: "Grazie all'evento crossover siamo riusciti a rendere molto originale questa stagione. È divisa in un certo modo, i primi episodi saranno pre Crisi, mentre la seconda metà è dedicata alle conseguenze post Crisi".

Lo showrunner si lascia andare anche a qualche commento in più riguardo Ramsey Rosso/Bloodwork: "Il viaggio psicologico del villain sarà molto simile a quello che affronterà Barry Allen nel corso della sesta stagione. Il cattivo di questa stagione, se faremo il nostro lavoro al meglio, sarà l'avversario di Flash più simile a lui dallo scontro contro Edward Thawne. A causa delle sfide a cui va incontro Rosso, che sono simili a quelle di Barry, si avvicineranno in modi molto diversi rispetto a quelli dei villain precedenti".

Non conosciamo ancora tutti i dettagli della serie, ma i fan potranno aspettarsi ulteriori sorprese, considerando le notizie per il casting per un nuovo personaggio di The Flash.