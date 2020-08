The Flash, lo showrunnner anticipa una sorpresa per uno dei protagonisti

Dopo il panel di The Flash al DC FanDome, lo showrunner Eric Wallace ha rilasciato un'intervista esclusiva ad Entertainment Weekly per svelare delle importanti anticipazioni sulla settima stagione della serie CW.

"C'era un'intera storyline che avrebbe visto Ralph e un altro personaggio alle prese con un viaggio a due, un arco narrativo di una stagione che avrebbe coinvolto un sacco di colpi di scena e avrebbe influenzato le azioni del villain, che non voglio svelare" ha spiegato Wallace. "Però non possiamo più farlo. Tuttavia, come sempre in questi casi, abbiamo dovuto trarre il meglio da ciò che avevamo. Abbiamo tirato fuori Elongate Man, e la storia è diventata ancora più potente perché si è potuta concentrare su un altro personaggio, che non vi rivelo per non rovinarvi la sorpresa."

Wallace ha poi confermato che il personaggio misterioso è in realtà un regular della serie: "Per quanto riguarda quel personaggio, si tratterà di un viaggio molto più emozionale. È uno dei nostri series regular, perciò sarà davvero eccitante. Potrà andare in un posto che non avremmo mai immaginato fino a qualche stagione fa, ma siamo riusciti a farlo funzionare. Sarà molto divertente. Abbiamo trasformato una situazione imbarazzante in una grande opportunità che renderà il Team Flash ancora più forte e unito."

Nei giorni scorsi, l'autore ha anche anticipato un recasting di Elongated Man.