The Flash 7: la sinossi del prossimo episodio annuncia il ritorno due villain

Chillblaine ha fatto il suo debutto all'inizio di questa stagione di The Flash presentandosi come un villain fuori dagli schemi, impegnato a spezzare cuori con il suo fascino irresistibile e il suo stile irriverente.

Gli spettatori hanno visto per l'ultima volta Chillblaine essere abbattuto da Frost, dopo che lui e diversi detenuti sono scappati da Iron Heights a seguito di una tempesta, e poi non abbiamo più avuto sue notizie. Nuove informazioni sul suo conto le riavremo sicuramente nel corso del quindicesimo episodio della stagione 7 di The Flash, e la sinossi rilasciata dalla CW rivela tra l'altro, anche il ritorno di un altro inatteso e misterioso villain.

Sinossi Enemy At the Gates: "Quando un esercito guidato da Godspeed attacca Central City, Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) devono mettere da parte i loro piani familiari e concentrarsi sull'ultima minaccia alla loro città. Nel frattempo, Chillblaine (guest star John Cor) esce di prigione e sostiene di essere cambiato, ma Frost (Danielle Panabaker) ha i suoi dubbi. Geoff Shotz ha diretto l'episodio con la storia di Jason V. Gilbert e la sceneggiatura di Thomas Pound".

Intanto, tra le lacrime degli spettatori, abbiamo dovuto salutare un membro del Team Flash, Cisco Ramon, il personaggio interpretato da Carlos Valdes, ha scelto di lasciare Central City con la sua Kamilla per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Siete pronti per il finale di stagione ormai sempre più vicino?