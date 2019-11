The Flash: ecco la sinossi del sesto episodio, 'License to Elongate'

La prima parte della sesta stagione di The Flash è una marcia di avvicinamento all'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite e nel quarto episodio sono stati fatti dei decisi passi in avanti verso l'evento che sconvolgerà l'Arrowverse. Lo sa bene Barry Allen (Grant Gustin) che prova a preparare i suoi amici a un mondo senza di lui.

Questo elemento sarà infatti centrale nel sesto episodio della stagione, intitolato License to Elongate e che andrà in onda il 19 novembre su The CW.

L'emittente americana ha pubblicato la sinossi della puntata, scopriamola insieme: "Barry rivolge le sue attenzioni a Elongated Man (Hartley Sawyer) per provare a prepararlo a una vita, dopo la Crisi, senza The Flash. Alla fine, però, è Ralph a dare una lezione a Barry. Nel frattempo, Cecile (Danielle Nicolet) affronta un momento di scoperta di se stessa e aiuta Chester P. Runk (la guest star Brandon McKnight) a reclamare la propria identità". La regista dell'episodio è Danielle Panabaker e la sceneggiatura è stata scritta da Thomas Pound e Jeff Hersh.



Oggi 5 novembre, invece, verrà trasmesso il quinto episodio Kiss Kiss Breach Breach, di cui è stato pubblicato il promo, in cui compare anche Danny Trejo, che tornerà nei panni di Breacher per una nuova incursione nello show DC.