The Flash, uno spettacolare 200esimo episodio era in programma prima della cancellazione

Prima dell'annuncio che la nona stagione di The Flash sarebbe stata l'ultima, Eric Wallace, showrunner del celebre adattamento DC, aveva già preparato la trama delle stagioni 9 e 10, che sarebbero culminate in uno spettacolare 200esimo episodio.

"Inizialmente avevo un piano di due anni per le stagioni 9 e 10" ha dichiarato Wallace in un'intervista a The Nerds of Color. "E poi ci sarebbe stato questo incredibile 200esimo episodio, un evento spettacolare, meraviglioso ed emozionante che non poteva non accadere. Questo prima che ricevessimo la notizia della cancellazione, ovviamente. Allora mi sono ritrovato a dire: 'Caspita, ho talmente tante idee che potrei scrivere altri 40 episodi!', ma ora questi ultimi verranno ridotti a 13. Perciò, ora il punto non era più cosa fare, bensì cosa non fare. E così il 200esimo episodio che avevo programmato è diventato il finale della serie". Al riguardo, possiamo prevedere già qualche informazione: in un'altra occasione, infatti, lo showrunner ha anticipato il lieto fine di The Flash.

Ma cosa sarebbe accaduto nella decima stagione? "Di tutto e di più" ha risposto. "Intanto, posso dirti che avremmo affrontato la trama di The Forever War. Sarebbe stato un inizio di stagione, e lo abbiamo appena accennato... Desideravo un crossover con il maggior numero di personaggio possibile; La notte più nera, trama che abbiamo iniziato a sviluppare dall'anno scorso attraverso Diggle e la scatola. Quindi sì, sono davvero arrabbiato per non poter fare tutto ciò. Volevo anche portare Despero dai suoi amici alieni e fargli vivere un'invasione aliena in tutto e per tutto, così la Justice League sarebbe entrata nella Hall of Justice e avrebbe aiutato Barry. Be', non faremo nemmeno questo. Cose che succedono. Detto ciò, sarei sorpreso se nella lista delle cose che intendevo realizzare ne vedessi più della metà". Per concludere, si è comunque dichiarato felice di realizzare il fantomatico 200esimo episodio – ora riadattato a finale della saga.

La nona stagioni è stata pubblicata oggi, 8 febbraio 2023, e nei prossimi giorni potremo finalmente scoprire quale sarà il destino di Flash, Iris West-Allen e tutti gli altri personaggi. Ma il pericolo è sempre dietro l'angolo: in particolare, sembrerebbe proprio che Flash affronterà una Red Death "rossa e arrabbiata".