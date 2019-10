The Flash: una spettacolare fan art mostra Barry in costume da Lanterna Blu

Barry Allen negli anni ci ha sorpresi con magnifici upgrade del suo costume da supereroe, ma nessuno spettacolare come quello immaginato da un fan, che su instagram posta una fan art raffigurante Grant Gustin con indosso la tuta di Lanterna Blu e circondato da saette e scariche elettriche.

The Flash e il Corpo delle Lanterne? Una Lanterna BLU? Cosa sta succedendo? Forse non tutti sanno che tra le tante avventure a fumetti di Barry Allen, ce n'è anche una nella quale ottiene un anello del potere delle Lanterne, ma non uno dei "comuni" verdi, bensì blu.

Il Corpo delle Lanterne Blu è stato creato da Geoff Johns, Ethan Van Sciver, e Ivan Reis e debutta nel lontano 2007 nella run principale dei Cavalieri dello Smeraldo. I capitoli del crossover "La Notte più Buia" vedevano protagonista proprio Barry Allen, al quale viene offerto l'anello di Saint Walker, storico combattente delle Lanterne. Sotto la guida del suo predecessore, il giovane Barry impedirà a Bart Allen, il Flash numero quattro, di diventare la temibile Lanterna Nera.

Chissà che dopo Crisi sulle Terre Infinite non sia possibile vedere Grant Gustin con l'anello blu al dito? Forse stiamo sognando un po' troppo, ma in fin dei conti è proprio a questo che servono i supereroi.

Per il momento i villain non mancano a Central city e secondo Grant Gustin Rosso è il villain più spaventoso che abbia mai affrontato... Almeno fino al crossover: nel quarto episodio vedremo Barry prepararsi ad affrontare la Crisi. The Flash è in onda ogni martedì e Crisi sulle Terre Infinite arriverà a dicembre.