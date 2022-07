The Flash, ci sono già degli spin-off in programma? La risposta dello showrunner

Mentre The CW è impegnata nelle trattative con Nexstar, i produttori delle varie serie devono pensare al futuro dei propri show, e chissà che in quello di The Flash non possa già esserci spazio per qualche spin-off... Vediamo cosa ha da dire in merito lo showrunner Eric Wallace.

The Flash è ora la serie più longeva dell'Arrowverse, e mentre non sappiamo ancora quando diremo addio al velocista scarlatto interpretato da Grant Gustin, la curiosità su dei possibili spin-off della secondogenita dell'Arrowverse è tanta.



Ma se chiedete allo showrunner Eric Wallace se ci sono dei piani in merito sapete cosa vi risponderà?

"No, perché non inizi davvero a pensare a degli spin-off fino a quando non vieni a sapere che non potrai tornare [con la serie principale], e io non sto ragionando così".

Certo, non si può dire che lo show non si presterebbe... "Ora, detto questo, ovviamente... Abbiamo introdotto tantissimi personaggi nelle ultime stagioni... E direi al pubblico che, se volete vedere raccontata la storia di uno di questi personaggi in un potenziale spin-off, dovreste scrivere a The CW. Ma per ora, io rimarrò concentrato su The Flash, prima che possa dedicare la mia attenzione a qualsiasi altra cosa".



Uno spin-off di Arrow con Katherine MacNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy era stato in passato considerato da The CW, ma poi non se ne è fatto più nulla. Lo stesso è accaduto con lo spin-off di Black Lightning Painkiller, mentre Naomi, che spin-off non è, ma ha comunque avuto vita breve, non tornerà per una seconda stagione. Sembra dunque difficile azzeccare il titolo supereroistico da proporre di questi tempi, ma se c'è chi può sfornare un'altra grande serie DC di successo, quella è senz'altro The CW (o, al massimo, HBO Max).