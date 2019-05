The Flash, nella stagione 6 ci sarà o meno una nuova versione di Wells?

Il finale della quinta stagione di The Flash ci ha regalato momenti dolorosi e importanti, aprendo anche la strada all'attesissimo Crisi sulle Terre Infinite, prossimo crossover delle serie dell'Arrowverse, ma l'episodio ha lasciato anche una domanda: ci sarà una nuova versione di Wells nella sesta stagione?

Come sappiamo, Eobard Thawne si è liberato dalla sua prigionia nel futuro ed è ora libero di vagare nel multiverso a piacimento, il che difficilmente permetterà ai restanti membri del Team Flash di fidarsi di una nuova versione di Wells, ma a questo punto non possiamo che aspettarci una nuova iterazione del personaggio interpretato da Tom Cavangh. Anzi, sembra proprio inevitabile.



Durante una recente intervista, proprio lo showrunner della serie, Todd Helbing, ha scherzato sul fatto che l'identità di un nuovo Wells è uno dei misteri che affascina di più i fan nel passaggio da una stagione all'altra, tanto da ammettere che a cinque o sei episodi dalla fine di un arco narrativo, lui e Cavanagh iniziano a riflettere su quale nuove versione di Wells introdurre. Negli ultimi istanti del season finale di The Flash 5, comunque, i fan potrebbero aver già avuto modo di capire quale "parte" vestirà Cavanagh nella sesta stagione.



In sostanza, stiamo parlando di Earth-17 Wells, o anche detto Steampunk Wells, vista la provenienza dal mondo soprannominato proprio Steampunk Earth. Dovrebbe essere proprio lui a viaggiare fino a Terra-1 per aiutare il Team Flash, senza contare che potrebbe dare nuove venature comiche all'interpretazione di Cavanagh visto il suo marcato accento inglese, un po' come quello francese di Sherloque Weels.



Che ne pensate? Vi piacerebbe l'idea?