The Flash Stagione 6: una svolta amorosa in arrivo per Ralph Dibny?

La vita amorosa di Ralph Dibny in The Flash non è stata particolarmente movimentata nelle tre stagioni in cui ha fatto parte dello show, e i fan della serie attendono ancora che trovi "quella giusta". L'attesa però potrebbe star per finire, considerando il finale della quinta stagione di The Flash.

Ralph apre infatti il caso di una donna chiamata Sue Dearborn, che è il nome da nubile di sua moglie Sue Dibny nei fumetti, per cui è lecito aspettarsi che ci sia questa svolta per il personaggio sul fronte amoroso, anche abbastanza presto.

Ciò nonostante però, nei primi tre episodi della nuova stagione non abbiamo più saputo nulla a riguardo. Ralph infatti aveva bisogno di lavorare sulla fiducia in sé stesso prima di potersi gettare in una relazione seria. Nell'ultimo episodio andato in onda, un po' di quel lavoro è stato fatto, con una toccante conversazione con sua madre, in cui in pratica i due decidono di non lasciare che la paura derivante dall'abbandono di suo padre, blocchi la loro voglia di avere nuove relazioni.

"Penso che abbia fatto capire a Ralph quanta strada abbia fatto e quanto sia cresciuto negli ultimi due anni, e di cosa sia capace e di cosa si meriti", ha detto Hartley Sawyer in una recente intervista.

Quanto ancora dunque dovremo aspettare prima della storia con Sue Dearborn o chi per lei? Sempre secondo l'attore, gli scrittori stanno lasciando tanti piccoli indizi nella prima metà della stagione, che poi troveranno i loro sviluppi nella seconda parte. Sue potrebbe far parte di tali indizi.

"La gente potrebbe pensare che si tratti di cose buttate lì a caso, ma poi tutto inizierà a tornare. Sono piccoli indizi che saranno poi punti cruciali della storia. Sue sarà una di queste cose [...] Non si tratta solo di Ralph che "insegue" Sue, ma di tante altre cose che il pubblico non si aspetta e dalle quali rimarranno davvero sorprese".

Che ne pensate delle parole dell'attore?

