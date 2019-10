The Flash stagione 6: il trailer suggerisce un mondo senza Berry

Il capitolo evento "Crisi sulle Terre Infinite" si avvicina sempre di più e il trailer della sesta stagione di The Flash urla a gran voce che cambiamenti radicali stanno arrivando: dobbiamo prepararci ad un mondo senza Berry Allen?

Quest'inverno vedremo l'ultima stagione di Arrow, con la quale, speriamo, gli showrunner chiuderanno tutte le questioni in sospeso. D'ora in avanti la scommessa dell'Arrowverse sarà principalmente The Flash, ma ad aiutare Berry nell'arduo compito avremo Supergirl, Batwoman, e Legends of Tomorrow. Cosa aspettarci?

Il trailer inizia con Berry in crisi dopo gli avvenimenti dell'ultima stagione e termina con queste parole: "Non posso fermare ciò che sta per accadere, dobbiamo essere pronti per questa Crisi. Forse, anche per un mondo senza Flash".

L'hype aumenta dopo le parole di Grant Gustin: "Non posso dirvi troppo, ma non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà e tutta la troupe è su di giri. Alla fine del primo episodio il Monitor annuncia che l'universo è in pericolo e per salvare l'universo, Barry Allen dovrà sacrificarsi. Di questo accordo tra Oliver e il Monitor, Barry è completamente all'oscuro, ma alla fine qualcuno dovrà morire".

Rumor sostengono inoltre che Killer Frost sarà fondamentale e l'attore Carlos Valdes (Cisco Ramon) punta il dito su una maggiore serietà della serie dovuta agli eventi che avranno luogo:"In questa stagione sarà tutto più vero, un po' come se la serie fosse cresciuta insieme ai suoi fan. Con questa maturità arriveranno anche retroscena e personaggi più complessi."

Niente di buono sembra prospettarsi per Central City e il mondo intero: cosa accadrà? La nuova stagione arriverà su CW l'8 ottobre, poco meno di una settimana!