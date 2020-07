The Flash stagione 7: data, storyline e tutto quello che c'è da sapere

Con la sospensione della sesta stagione, lo showrunner ha anticipato una grande svolta prevista per The Flash 7, dato che i prossimi episodi si proporranno di riprendere quanto già accennato e di continuare la storia. Ma quando potremo vedere il continuo?

Se inizialmente si pensava che non tutte le speranze fossero perdute, i produttori sono dovuti venire a patti con la realtà, mozzando di fatto la stagione 6 e mettendo in programma la stagione 7 per gennaio 2021. Ad annunciarlo è stato il presidente di The Cw Mark Pedowitz: "The CW inizierà la sua nuova programmazione per gennaio 2021, quando lanceremo il calendario con i nostri programmi di punta".

Detto questo, la produzione non dovrebbe subire ritardi, visto che le riprese ripartiranno a breve: secondo quanto riportato da Deadline, Warner Bros Tv ha intenzione di aprire i cantieri di tutti i progetti con base a Vancouver per la fine di agosto, ovviamente con le dovute misure di sicurezza del caso.

Le storyline lasciate aperte andranno quindi a confluire nella stagione 7 e sicuramente scopriremo cosa è successo ad Iris, scomparsa nel Mirror World. A rivelarlo è stato lo stesso Grant Gustin, affermando che gli autori proseguiranno da dove sono stati interrotti, anche se qualcosa dovrà necessariamente cambiare: una fra tutte il personaggio di Ralph Dibmy, visto che Hartley Sawyer è stato licenziato in seguito a tweet razzisti.

Tutto ciò non metterà comunque a rischio la possibilità di un futuro crossover Arrowverse, visto che Pedowitz ha confermato che si farà, anche se sarà "un evento più piccolo del solito. Stiamo pianificando un evento della durata di due ore... stiamo discutendo di mettere Superman e Batwoman insieme, con un sacco di altri personaggi provenienti dalle altre serie".

Potrebbe essere la stagione finale di The Flash? Probabile, a giudicare dalla scadenza imminente del contratto firmato dal protagonista, anche se lui stesso ha ammesso di aver avuto delle discussioni su una probabile estensione. Lo showrunner Eric Wallace aveva poi parlato di voler proseguire con la stagione 8 e 9.

Purtroppo dovremo aspettare molti mesi per il ritorno del supereroe velocista per eccellenza, ma potrebbe valere la pena aspettare. Anche altre serie The CW torneranno presto in produzione.