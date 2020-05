The Flash: nella stagione 7 ci sarà un nuovo misterioso avversario

Oltre a questa intervista a Candice Patton di The Flash, vi segnaliamo la sinossi ufficiale della settima stagione della serie prodotta da The CW e che ci mostra la continuazione delle avventure di Barry Allen.

Come sapete la sesta stagione si è conclusa prematuramente, a causa della quarantena per l'emergenza Coronavirus, per questo alcune vicende sono state spostate e gli episodi rimanenti saranno mostrati nei prossimi mesi. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal network: "Barry Allen viveva tranquillamente come C.S.I. nella polizia di Central City, fino all'esplosione dell'acceleratore di particelle del Laboratorio S.T.A.R., che ha creato una tempesta di materia oscura che ha investito il protagonista, facendogli sviluppare dei super poteri e rendendolo l'uomo più veloce al mondo, The Flash. Dopo il finale della scorsa stagione, che ci ha mostrato Mirror Master vincitrice e libera di scappare a Central City, The Flash sarà costretto a riorganizzarsi e a cercare di ritrovare sua moglie Iris West-Allen, scomparsa. Con l'aiuto del Team Flash, composto da Caitlin Snow, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, il padre adottivo di Flash Joe West, Cecile Horton, la reporter Allegra Garcia e Chester P. Runk, Flash riuscirà a sconfiggere Mirror Master, ma sarà costretto a liberare una nuova e più potente minaccia a Central City, che cercherà di distruggere il suo gruppo e il suo matrimonio".

Se cercate altre informazioni sulla serie sul celebre personaggio dei fumetti DC, vi segnaliamo questa notizia sul futuro del matrimonio dei protagonisti di The Flash.