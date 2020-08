The Flash: nella stagione 7 ci sarà un recasting di Elongated Man

Sono passati diversi mesi dal licenziamento di Hartley Sawyer da The Flash, nel frattempo lo showrunner ha parlato del futuro del suo personaggio, Elongated Man, che dovrà comparire anche nel corso della settima stagione dello show di The CW.

L'epidemia di Coronavirus ha sospeso prima del tempo gli episodi di The Flash 6, non permettendo ai produttori di concludere le storyline iniziate nel corso delle puntate, tra cui quella incentrata sul personaggio di Hartley Sawyer. Parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly, Eric Wallace ha confermato che la storia di Elongated Man sarà quindi presente anche nella settima stagione, ma con una novità: il supereroe sarà interpretato da un'altra persona. Ecco il commento dello showrunner: "In realtà sarà una cosa divertente, tecnicamente è un recasting, comunque il personaggio non avrà un ruolo molto importante nella settima stagione. Servirà semplicemente per concludere la storia di Sue. Comunque si potrebbe definire un recasting, ma lo faremo in un modo che sarà compatibile con il personaggio per tirare le somme della vicenda di Sue, ma sarà anche molto divertente".

Per scoprire come verrà introdotta la nuova identità di Elongated Man dovremo aspettare la messa in onda delle puntate inedite, che saranno trasmesse nel corso del 2021. Infine vi segnaliamo il primo trailer della settima stagione di The Flash.