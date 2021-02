The Flash, nella stagione 7 tornerà uno storico villain? Risponde lo showrunner

Manca meno di una settimana al debutto della nuova stagione di The Flash, la settima, dopo che a causa della pandemia la sesta era stata interrotta in anticipo, costringendo la produzione a stravolgere tutti i piani. Lo stop forzato, in ogni caso, ha creato ancora più curiosità intorno ai nuovi episodi della serie DC.

A stuzzicare ulteriormente il pubblico ci ha pensato lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, che in una recente intervista sembra aprire alla possibilità di ritorni importanti.

"Non escluderei che un altro grande villain delle prime tre stagioni, uno dei miei preferiti di tutti i tempi, appaia nella settima stagione" ha detto infatti a TVLine.

A questo punto immaginiamo che le speculazioni dei fan inizieranno presto a galoppare, soprattutto considerando l'enorme quantità di villain potenziali. In precedenza, inoltre, Grant Gustin aveva raccontato che secondo i piani originari la sesta stagione di The Flash avrebbe dovuto chiudersi con un cliffhanger Eobard Thawne / Reverse-Flash, quindi ci sarà da capire anche come questo si inserirà nel nuovo contesto.

Paradossalmente, la fine anticipata della sesta stagione potrebbe rivelarsi positiva per la serie: come ha raccontato Eric Wallace, lo stop è arrivato nel momento che in un film corrisponderebbe alla fine del secondo atto. "C'è un enorme cliffhanger e c'è l'eroe nel suo punto più basso. [...] Ora vedremo la luce alla fine del tunnel."

