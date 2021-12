The Flash, nella stagione 8 rivedremo Robbie Amell nel ruolo di Firestorm

Come anticipato anche nel trailer di Armageddon Prt 3, nel nuovo episodio della stagione 8 di The Flash andato in onda martedì negli USA abbiamo visto apparire anche Batwoman. Un'altra vecchia conoscenza, intanto, si accinge a fare il suo ritorno: si tratta di Ronnie Raymond / Firestorm, interpretato da Robbie Amell.

Stando a quanto riporta Entertainment Weekly, l'attore ritornerà per due episodi, e il suo arco narrativo inizierà nell'episodio 11 di The Flash 8, anche se per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla trama.

Nella prima stagione della serie con Grant Gustin, Robbie Amell ha interpretato una "metà" del supereroe Firestorm, nato dalla fusione delle cellule di Ronnie Raymond con quelle di Martin Stein (interpretato da Victor Garber). Il suo, in ogni caso, non sarà l'unico grande ritorno in The Flash 8.

Sarà interessante a questo punto scoprire le modalità del ritorno in azione di Ronnie Raymond, dal momento che il personaggio è stato ucciso nella prima stagione della serie DC dopo aver salvato Central City da un wormhole, con Jax Jackson (Franz Drameh) che ha preso il controllo della sua metà di Firestorm isubito dopo. Robbie Amell è apparso per l'ultima volta come personaggio nella terza stagione, quando Raymond è apparso a Barry Allen (Grant Gustin) mentre assume le sembianze di Speed ​​Force.

"È un sogno che si avvera" ha dichiarato l'attore. "Grant e tutti gli altri, e l'intera troupe di The Flash, sono stati semplicemente fantastici e mi hanno accolto a braccia aperte. Sono davvero grato."