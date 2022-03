The Flash, ci sarà una stagione 9? Parla lo showrunner Eric Wallace!

Nonostante The Flash, sia appena tornato per la seconda parte della stagione 8, non è ancora chiaro se la serie del network The CW sarà rinnovata per la stagione 9. In una recente intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Eric Wallace ha parlato del futuro della serie e di come si concluderà.

Dopo il ritorno dei nuovi episodi di The Flash 8, lo showrunner ha ammesso che, nonostante la speranza che ci possa essere una nona stagione di The Flash, ha scritto gli episodi dell'ottava season tenendo conto della possibilità che fosse l'ultima: "Dovevo fare entrambe le cose: so già da anni quale dovrebbe essere il finale. Stiamo arrivando alla fine di un grande piano triennale che ho realizzato per le stagioni 6, 7 e 8" ha detto Wallace.

"Per quanto riguarda il finale in sé, ho dovuto scrivere due finali, perché non so che cosa ci aspetta in futuro. So quello che spero" ha ammesso lo showrunner. "Spero che ci possa essere una stagione 9, ma devo fare in modo che ci sia una conclusione per tutti gli archi narrativi dei personaggi. Allo stesso tempo, devo girare un teaser che possa potenzialmente dar vita a una nuova stagione. E' una sfida, ma una di quelle che piacciono a noi sceneggiatori. Rende tutto ancora più interessante e intenso, ma credo che ne varrà la pena".

Stando a quanto ha dichiarato Wallace, sembra ancora incerto il futuro di The Flash. Nel frattempo, la serie TV procede con nuovi episodi settimanali. Proprio a riguardo del nuovo episodio, "Impulsive Excessive Disorder", lo showrunner ha rivelato che la ragione per cui si svolge durante il Capodanno riguarda la prevista programmazione dei nuovi episodi.

Dopo l'evento crossover di The Flash 8 dello scorso autunno, la serie sarebbe dovuta tornare in onda a gennaio, salvo poi essere rimandata. Dopo una discussione interna, nella quale è stata valutata la possibilità di modificare i riferimenti alla ricorrenza, lo showrunner ha deciso di lasciare le cose come stavano.